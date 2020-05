Diretor da OMS diz que resposta à pandemia será avaliada e promete transparência

Tedros Adhanom Ghebreyesus participa de entrevista em Genebra 28/2/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou nesta segunda-feira que será iniciada uma avaliação independente a respeito de como a organização está lidando com a pandemia de coronavírus no “primeiro momento oportuno”, prometendo transparência e responsabilidade.

“Todos temos lições a aprender com a pandemia. Todos os países e as organizações devem examinar sua resposta e aprender com sua experiência. A OMS está comprometida com a transparência, a prestação de contas e a melhoria contínua”, disse o diretor-geral na assembleia ministerial anual da OMS.

Tedros agradeceu aos participantes seu “forte apoio à OMS neste momento crítico” e disse que a avaliação deve incluir a responsabilidade de “todos os atores de boa-fé”.

“O risco continua alto e temos um longo caminho a percorrer”, afirmou. Testes sorológicos preliminares em alguns países mostraram que no máximo 20% das populações haviam contraído a doença e “na maioria dos lugares, menos de 10%”, disse.

Por Emma Farge e Stephanie Nebehay