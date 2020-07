Equipe da OMS vai à China para investigação sobre origem de coronavírus

Entrevista coletiva da OMS em Genebra 03/07/2020 Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

GENEBRA (Reuters) - Uma equipe avançada da Organização Mundial da Saúde (OMS) partiu para a China para organizar uma investigação sobre a origem do novo coronavírus que gerou a pandemia de Covid-19, disse uma porta-voz da entidade nesta sexta-feira.

Os dois especialistas da OMS, um em ciência animal outro em epidemiologia, trabalharão com cientistas chineses para determinar o alcance e o itinerário da investigação, disse a porta-voz da OMS Margaret Harris em um briefing da Organização das Nações Unidas (ONU). “Eles partiram, estão no ar agora, eles são a parcela avançada para trabalhar no alcance”, disse ela.

A OMS não participará de uma comissão independente, anunciada na quinta-feira, que revisará o manejo global da pandemia, disse a porta-voz, acrescentando: “A partir de agora, está completamente afastada”.

Reportagem de Stephanie Nebehay