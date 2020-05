Comitê independente da OMS apoia revisão de resposta à pandemia e sugere reformas

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 18/05/2020 Christopher Black/OMS/Divulgação via REUTERS

GENEBRA (Reuters) - O órgão de supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta segunda-feira que a instituição “demonstrou liderança” na resposta à pandemia e que seu desempenho deve ser avaliado, mas “não durante o ápice” da situação, o que pode ser prejudicial.

O comitê independente, em seu primeiro relatório que abrange o período de janeiro a abril, sugeriu reformas na OMS, incluindo a introdução de um “nível ampliado de alertas” antes de declarar uma emergência internacional, a fim de chamar a atenção inicial dos Estados.

O painel também sugeriu que os 194 Estados-membros da OMS revisassem a proporção e a capacidade de ampliação do programa de emergências da organização, dizendo que o orçamento anual de menos de 300 milhões de dólares era “muito modesto”.

“Um entendimento imperfeito e em evolução não é incomum durante a fase inicial do aparecimento de uma nova doença. Muitas incertezas ainda permanecem sobre a Covid-19”, afirmou o comitê. O painel alertou que “a crescente politização da resposta à pandemia” está impedindo a derrota do vírus, acrescentando que “a OMS não pode ter sucesso sem o apoio político global unificado”.

Revelando detalhes do segundo apelo de financiamento da OMS, o comitê afirmou que a instituição precisaria de cerca de 1,7 bilhão de dólares até o final do ano, deixando-a com uma “lacuna de financiamento” de 1,3 bilhão de dólares.

Por Stephanie Nebehay