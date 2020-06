Braço da OMS nas Américas diz que curva da Covid-19 ainda está crescendo acentuadamente na região

Loja aberta no Rio de Janeiro 02/06/2020 REUTERS/Pilar Olivares

BRASÍLIA (Reuters) - A diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, Carissa Etienne, disse nesta terça-feira que a curva epidemiológica da Covid-19 ainda está subindo acentuadamente na região, com quase 3 milhões de casos confirmados.

Etienne disse também, em entrevista a jornalistas por videoconferência, que a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) espera continuar trabalhando bem com os Estados Unidos, apesar do rompimento dos EUA com a OMS.

Durante a entrevista, autoridades da Opas aconselharam os países das Américas a não abrirem suas economias muito rápido e alertaram que devem evitar multidões públicas, especialmente onde os casos de coronavírus ainda estão aumentando.

Reportagem de Anthony Boadle