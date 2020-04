ESPECIAL-Sem esperar ajuda do governo, Paraisópolis contrata médicos para combater vírus

SÃO PAULO (Reuters) - Emerson Barata desenha um mapa circular de Paraisópolis e começa a marcar os casos confirmados de coronavírus na maior comunidade de São Paulo. No centro da favela de cerca de 120 mil moradores, localizada entre prédios de luxo e mansões de muros altos, ele desenha quatro pontos.

Equipe médica caminha por Paraisópolis, em São Paulo 30/3/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

“Vai ficar muito pior”, disse o líder comunitário, de 34 anos, a uma equipe médica reunida, acrescentando mais dois pontos a zonas externas da favela. “Ainda não chegou ao pico.”

Barata está comandando a resposta ao coronavírus na favela paulistana, onde, além dos seis casos confirmados, sua equipe suspeita de outros 60.

Ele não tem ligação com o governo, assim como a equipe médica ao seu redor. O ex-jogador de futebol, que não conseguiu seguir carreira dentro dos campos, faz parte da associação de moradores de Paraisópolis, cuja profunda desconfiança no governo a levou a tomar a iniciativa.

A associação de moradores contratou um serviço médico privado 24 horas por dia, incluindo três ambulâncias, dois médicos e duas enfermeiras, além de socorristas.

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro chegou a classificar o vírus como “gripezinha” e disse aos brasileiros que voltassem ao trabalho, Barata perde o sono tentando preparar sua comunidade para o que descreve como “guerra”.

Barata se recusou a dizer quanto custa o apoio médico ou como estava sendo financiado, confirmando apenas que parte vinha de doações. Muito ainda precisa ser levantado, disse ele. A equipe médica possui contrato inicial de 30 dias, com possibilidade de renovação.

“A favela é a mais afetada”, afirmou ele, parado em um estacionamento diante da oficina de um mecânico que serve de base para a equipe médica. “Quem estava desassistido (pelo Estado) agora então está mais ainda.”

Especialistas em saúde pública concordam. A aglomeração de pessoas, o saneamento precário, a falta de assistência médica e não respeitar medidas de isolamento tornam as favelas brasileiras —onde vivem cerca de 11 milhões de pessoas— particularmente vulneráveis ​​ao vírus.

É provável que Paraisópolis esteja na linha de frente. Muitos de seus moradores trabalham no rico bairro vizinho do Morumbi, marco zero do surto no Brasil. Em toda a América Latina, muitos dos primeiros casos foram diagnosticados em pessoas com condição financeira suficiente para viajar para o exterior, mas a previsão é que o vírus atinja severamente os mais pobres.

O Brasil é o país mais afetado pelo coronavírus na América Latina, com quase 7.000 casos confirmados e 240 mortes, segundo balanço de quarta-feira.

Entre os moradores de Paraisópolis que testaram positivo, dois trabalham no Hospital Albert Einstein, instituição médica privada que diagnosticou o primeiro caso na América Latina. Outro caso é de uma babá.

A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, disse que a “a grande preocupação nas favelas é a velocidade do contágio”, e o governo está trabalhando para ajudar bairros pobres como Paraisópolis com refeições subsidiadas e cancelamento dos protestos de dívida por 90 dias.

Ela afirmou que o atendimento médico público em Paraisópolis não é diferente do restante da cidade, dizendo que as ambulâncias chegam à favela e que falar sobre ausência do Estado é um “grande exagero”.

Mas ela elogiou o trabalho da associação de moradores. “Eu reconheço e tiro meu chapéu”, afirmou.

A Prefeitura de São Paulo, em comunicado enviado por email, disse que distribui alimentos e itens essenciais aos moradores de Paraisópolis, além de enviar carros com alto-falantes ressaltando a importância de lavar as mãos e ficar em casa.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que estava distribuindo 2.400 caixas d´água para bairros pobres, incluindo Paraisópolis, para ajudar durante a crise de saúde.

ISOLAMENTO DIFÍCIL

Moradores de Paraisópolis reclamam que a água acaba depois das 20h e o lixo fica acumulado ao longo dos becos estreitos e úmidos que atravessam a comunidade.

A autoridade máxima da comunidade é o Primeiro Comando da Capital, a maior e mais poderosa facção criminosa do país.

Um integrante da equipe médica disse que seu trabalho teve a bênção do PCC. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com nenhum dos líderes locais da facção.

“Acho que vai ficar feio... é uma ‘gripezinha’ que mata”, disse Luiz Carlos, um médico de cabelos grisalhos que faz parte da equipe médica contratada.

Roberto de Souza, de 41 anos, acredita que pegou o vírus em seu trabalho em uma farmácia — apesar de usar luvas descartáveis ​​e uma máscara ao atender clientes. Ele teve uma dor terrível nas pernas e logo depois uma tosse constante.

Após o teste positivo, ele se isolou no segundo andar de um imóvel em Paraisópolis.

“O que mais dói é ficar sozinho trancado”, disse ele, com uma máscara facial, entre crises de tosse. “Eu tenho que não só me preocupar comigo, mas de não passar para o próximo.”

Roberto de Souza vive sozinho. Em Paraisópolis, isso é minoria.

Em uma casa apertada uma mulher estava em isolamento, doente, com sintomas de coronavírus. Mas seus três filhos, mãe e irmão não tinham para onde ir, por isso continuavam morando com ela.

Para enfrentar esse desafio, a associação de moradores está tentando usar duas escolas locais —fechadas devido ao coronavírus— para abrigar até 500 casos suspeitos e confirmados, sem sintomas graves.

Apesar de todos os preparativos, Barata está preocupado que os moradores não estejam levando a ameaça a sério o suficiente. Ao contrário do restante de São Paulo, onde há um isolamento, em Paraisópolis a maioria dos bares e lojas permanece aberta. As ruas estão movimentadas.

Barata teme que muitos mudem de atitude apenas quando um pai ou um amigo morrer. Aí será tarde demais.

“Estamos tentando transmitir a mensagem: isso não é brincadeira”, afirmou.

Reportagem adicional de Amanda Perobelli e Leonardo Benassatto