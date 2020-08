China concede primeira patente de vacina contra Covid-19 para CanSino, diz mídia estatal

Frascos com candidata a vacina contra Covid-19 da CanSino em Wuhan, na China 24/03/2020 China Daily via REUTERS

PEQUIM (Reuters) - A empresa chinesa especializada em vacinas CanSino obteve aprovação de patente junto ao governo chinês pra sua candidata a vacina contra a Covid-19, Ad5-nCOV, informou a mídia estatal, citando documentos do órgão regulador de propriedade intelectual do país.

É a primeira patente para uma vacina contra Covid-19 concedida pela China, informou o jornal estatal Diário do Povo no domingo.

O jornal publicou documentos da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China que afirmam que a patente foi concedida no dia 11 de agosto.

A Arábia Saudita anunciou neste mês que pretende iniciar os testes clínicos de Fase 3, a última antes do registro da vacina, da candidata da CanSino no país. A empresa disse que também negocia com Rússia, Brasil e Chile para lançar ensaios clínicos de Fase 3 nesses países.

Reportagem de Sophie Yu e Brenda Goh