Câmara conclui votação de PEC do Orçamento de Guerra em 1º turno

Plenário da Câmara dos Deputados 25/10/2017 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - A Câmara dos Deputados concluiu na noite de segunda-feira a aprovação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra, que separa o orçamento dos gastos destinados ao combate à pandemia do coronavírus do Orçamento Geral da União.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, a votação da proposta em segundo turno deve ocorrer em sessão marcada para às 11h desta terça-feira.

O texto aprovado pelos deputados em primeira votação já foi aprovado pelo Senado.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, existem 107.780 casos confirmados de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus no país, e 7.321 pessoas morreram em consequência da doença.

Por Eduardo Simões, em São Paulo