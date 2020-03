Disseminação do coronavírus mostra novos desafios a controle de vírus e a economia da China, diz mídia estatal

REUTERS/Aly Song

(Reuters) - A disseminação global do coronavírus trouxe novos desafios para o trabalho de prevenção e controle da China e ao desenvolvimento econômico, disse nesta quarta-feira o Politburo do Partido Comunista do governo, segundo a televisão estatal.

A economia da China enfrenta crescente pressão negativa, afirmou a mídia chinesa, citando reunião presidida pelo presidente Xi Jinping.

O país não pode permitir a reversão da tendência crescente de contenção do coronavírus, afirmou Xi, de acordo com a televisão estatal.

Por Lusha Zhang e Ryan Woo