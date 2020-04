LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, teve algum contato com ministros enquanto se recupera da Covid-19, disse o ministro da Habitação, Robert Jenrick, neste sábado.

“Ele está descansando e se recuperando, está seguindo conselho de seu médico. Ele teve algum contato com ministros, mas principalmente com seu gabinete particular aqui em Downing Street”, afirmou Jenrick em entrevista coletiva diária do governo.

Reportagem de William James