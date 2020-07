Presidente do STJ está com Covid-19

Vista aérea de Brasília 20/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ, João Otávio Noronha, teve resultado positivo em teste para detectar a Covid-19 e está em isolamento, informou a corte nesta segunda-feira.

De acordo com a assessoria do tribunal, o magistrado não apresenta sintomas até agora e ficará trabalhando em casa.

Próximo ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STJ, que está com 63 anos, revelou estar com a doença no dia em que Bolsonaro voltou ao trabalho, depois de três semanas em isolamento causada por um exame positivo para a doença no dia 7 de julho.

Um dos nomes cotados para ser nomeado para uma das vagas no Supremo Tribunal Federal (STF) durante o mandato de Bolsonaro, Noronha foi recentemente criticado por conceder a Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ) —filho mais velho do presidente— a prisão domiciliar por riscos a Covid-19, quando em vários outros casos semelhantes ele próprio e outras instâncias judiciais não consideraram esse um motivo válido.

Noronha também concedeu o mesmo benefício à esposa de Queiroz, Márcia, mesmo ela sendo considera foragida pela Justiça.