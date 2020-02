Ministro da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil

Viajantes usam máscaras de proteção no aeroporto de Guarulhos 31/01/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Brasil, o de um homem de 61 anos que esteve na Itália, país que já registrou mortes pela doença, e que está em isolamento domiciliar em sua casa em São Paulo.

Em entrevista coletiva em Brasília, Mandetta disse que o paciente, antes de retornar ao Brasil fez uma conexão na França. O ministro disse que o paciente, que está em bom estado, retornará à vida normal assim que deixar de apresentar sintomas.

Mandetta disse ainda que, com a confirmação do caso no Brasil, o segundo no Hemisfério Sul juntamente com um paciente da Argélia, será possível analisar o comportamento do vírus num clima diferente do que vigora no Hemisfério Norte.

Ele disse, ainda, que a confirmação do caso não altera o status sanitário do Brasil, já que o governo já havia declarado emergência de saúde de interesse nacional para realizar os preparativos da quarentena de brasileiros repatriados da China e que foram liberados no fim de semana.

Reportagem de Lisandra Paraguassu