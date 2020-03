Governo federal vai disponibilizar cerca de R$8 bi para setor de saúde até o fim de março

SÃO PAULO (Reuters) - O governo federal vai liberar cerca de 8 bilhões de reais para o setor de saúde até o fim do mês para lidar com a epidemia do coronavírus, informou nesta sexta-feira a secretaria de Governo da presidência da República.

Em comunicado, a secretaria informou que os recursos são oriundos de emendas parlamentares impositivas, destinados aos municípios indicados pelos parlamentares.

O órgão afirmou ainda que antecipará o cronograma de uso desses recursos para auxiliar Estados e municípios na realização das políticas públicas.