Mortes por Covid-19 no Reino Unido se aproximam de 43 mil, apontam dados oficiais

Mulher usa máscara de proteção na estação de Waterloo em Londres 19/05/2020 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - O número oficial de mortos pela Covid-19 no Reino Unido chegou a quase 43.000, reforçando o status do país como o mais atingido na Europa e levantando mais perguntas sobre a resposta do primeiro-ministro Boris Johnson à crise.

Novos números oficiais da Inglaterra e do País de Gales elevaram o número de mortos a pelo menos 42.990, apontou um levantamento da Reuters, que inclui dados publicados anteriormente da Escócia e da Irlanda do Norte, além de mortes hospitalares recentes na Inglaterra.

Os dados desta terça-feira do Instituto Nacional de Estatísticas britânico também revelaram um quadro sombrio em casas de repouso, que foram especialmente afetadas pelo vírus que já matou mais de 317.700 em todo o mundo.

O número de mortos em casas de repouso em todo o Reino Unido ultrapassou 10 mil em 8 de maio, mostraram os dados.

Embora diferentes maneiras de contar dificultem as comparações com outros países, o número confirmou que o Reino Unido estava entre os mais afetados pela pandemia.

Um número tão alto de mortes aumenta a pressão sobre Johnson. Os partidos de oposição dizem que ele foi muito lento para impor um confinamento, introduzir testes em massa e levar equipamento de proteção suficiente aos hospitais.

Por Andy Bruce