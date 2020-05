Reino Unido anunciará afrouxamento muito limitado do isolamento, diz porta-voz

Alerta sobre distanciamento social em parque de Turnstall, no Reino Unido 07/05/2020 REUTERS/Carl Recine

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciará um afrouxamento muito limitado do isolamento em prática no país na semana que vem, adotando uma abordagem cautelosa para impedir um segundo pico de infecções, disse o porta-voz do premiê nesta quinta-feira.

Johnson deve comunicar os próximos passos da batalha britânica contra o novo coronavírus no domingo após uma revisão ministerial das medidas atuais, que praticamente paralisaram a economia e vêm mantendo milhões de pessoas em casa.

Em uma reunião de gabinete com seus principais ministros, Johnson disse que o Reino Unido avançará “com o máximo de cautela” e será guiado pela ciência e pelos dados ao analisar se qualquer uma das medidas rigorosas de distanciamento social pode ser suavizada.

“Qualquer abrandamento das diretrizes na semana que vem será muito limitado”, disse o porta-voz a repórteres.

“Estamos em um momento crítico da luta contra o vírus, e não faremos nada que ameace jogar fora os esforços e os sacrifícios do público britânico”.

Os ministros temem que qualquer afrouxamento rápido do isolamento imposto para conter a disseminação do coronavírus cause um segundo pico da taxa de infecções, o que pode sobrecarregar os hospitais e forçar o governo a paralisar a economia pela segunda vez.

Mais cedo nesta quinta-feira, o Banco da Inglaterra se absteve de novas medidas de estímulo, mas se disse pronto para adotar novas ações para se contrapor à maior retração econômica do país em mais de 300 anos, provocada pelo isolamento do coronavírus.

Por Elizabeth Piper