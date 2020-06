Reino Unido registra 36 novas mortes por Covid-19, menor número diário durante quarentena

LONDRES (Reuters) - O número de mortos no Reino Unido por casos confirmados de Covid-19 aumentou em 36, para 41.698, até sábado, mostraram dados do governo neste domingo.

O aumento é o mais baixo desde 22 de março, um dia antes de o primeiro-ministro Boris Johnson anunciar uma quarentena determinando que as pessoas ficassem em casa, exceto para ir ao trabalho, se necessário, e para compras essenciais, exercícios e necessidades médicas.

A contagem diária de mortes por Covid-19 geralmente diminui no fim de semana devido a atrasos nos registros de mortes.

O Reino Unido é o terceiro país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

Reportagem de Paul Sandle