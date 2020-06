LONDRES (Reuters) - O número de mortes confirmadas pela Covid-19 no Reino Unido subiu em 181 até sexta-feira, chegando a 41.662, de acordo com dados do governo britânico sobre a doença causada pelo novo coronavírus divulgados neste sábado.

O Reino Unido é o terceiro país do mundo com mais mortes provadas pela Covid-19, de acordo com levantamento da Reuters, atrás dos Estados Unidos (114.503) e do Brasil (41.828).

Reportagem de Sarah Young