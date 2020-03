Isolamento no Reino Unido deve ser suspenso gradualmente, pode durar seis meses

LONDRES (Reuters) - Os britânicos podem estar sujeitos a alguma forma de isolamento por seis meses ou mais, disse a chefe médica adjunta da Inglaterra, Jenny Harries, neste domingo, alertando que o país corre o risco de uma segunda onda de coronavírus se a medida for retirada muito rapidamente.

O governo informou que revisará em três semanas as medidas de isolamento adotadas na segunda-feira passada. Harries disse que é muito cedo para saber se elas tiveram o efeito desejado de reduzir o pico de propagação do vírus no Reino Unido.

“Não devemos, de repente, voltar ao nosso modo de vida normal, isso seria bastante perigoso. Se pararmos, todos os nossos esforços serão desperdiçados e poderemos potencialmente ver um segundo pico”, afirmou Harries em entrevista coletiva.

“Com o tempo, provavelmente nos próximos seis meses, teremos uma revisão a cada três semanas, veremos para onde estamos indo. Precisamos manter essa proteção e, gradualmente, tomara, poderemos ajustar algumas das medidas de distanciamento social e gradualmente, todos nós voltamos ao normal.”

Harries acrescentou que isso é um “objetivo em movimento” e “precisamos apenas esperar para ver o sucesso que estamos tendo”.

Reportagem de Kylie MacLellan