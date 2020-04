Montadoras européias recomeçam produção à medida que os bloqueios por coronavírus diminuem

FRANKFURT (Reuters) - A Volkswagen reiniciará a produção em sua fábrica em Wolfsburg, na Alemanha, na segunda-feira, a mais recente das montadoras as européias a tirar proveito das regras simplificadas de bloqueio de coronavírus que começam a surgir na Europa para retomar a fabricação.

Maior fabricante de automóveis do mundo, a empresa comemora a reabertura de sua maior fábrica projetando um desenho animado de um logotipo da VW esmagando o coronavírus.

Encorajada por uma queda nas taxas de infecção, a Alemanha permitiu que pequenas lojas reabrissem, desde que seguissem rigorosas regras de distanciamento e higiene. Agora, grandes empresas estão seguindo o exemplo.

BMW, Daimler e VW estão apostando na capacidade da Alemanha de rastrear e conter o novo coronavírus e em um sistema de saúde capaz de realizar extensos testes para identificar possíveis portadores da doença.

Isso contrasta fortemente com os Estados Unidos, onde o chefe do sindicato United Auto Workers disse na quinta-feira que era “muito cedo e muito arriscado” reabrir fábricas de automóveis no início de maio, citando testes insuficientes de coronavírus.

As fábricas européias mudaram os padrões de trabalho para incorporar intervalos mais rigorosos de higiene e limpeza, além de espaçamento mais generoso entre os trabalhadores.

Como parte do desenho animado da Volkswagen, o logotipo da VW comemora com um “polegar para cima” depois de derrotar o vírus.

“Na segunda-feira, a indústria automobilística alemã estará de volta. Nós da Volkswagen usamos a pausa de cinco semanas para nos preparar para reiniciar a produção”, disse o chefe do conselho de fábrica da VW, Bernd Osterloh.

A BMW disse que começará a fabricação de motores a partir desta segunda-feira. A BMW quer reabrir sua fábrica britânica em Goodwood e Spartanburg, Carolina do Sul em 4 de maio, seguida por Dingolfing, Alemanha e San Luis Potosi no México, em 11 de maio, dependendo da demanda do mercado, informou a montadora.

Outras fábricas em Leipzig, Regensburg e Rosslyn na África do Sul serão abertas após 18 de maio, começando com um sistema de um turno, informou a montadora. A fábrica da BMW em Shenyang, na China, produz desde 17 de fevereiro.

Os trabalhadores precisam usar máscaras e manter distância um do outro. A colocação dos assentos nos ônibus da fábrica da BMW foi alterada, assim como o processo de entrada e saída do ônibus.

Os trabalhadores precisam chegar à fábrica já vestindo suas roupas de fábrica, para evitar o tempo preso nos vestiários, e as vias designadas na fábrica foram alteradas para garantir que haja tráfego “unidirecional”, disse a BMW.

As fábricas da Mercedes-Benz em Sindelfingen e Bremen também estão fazendo os preparativos para acelerar a produção.

Ao contrário da Itália e da Espanha, a Alemanha nunca proibiu a produção de carros, embora as fábricas parassem depois que as autoridades restringiram o movimento de pessoas e ordenaram o fechamento de concessionárias, atingindo a demanda.

A FiatChrysler abrirá sua fábrica de Sevel na Itália central na segunda-feira, com planos de retomar a produção a uma taxa entre 70% e 80%.

Na França, a Toyota reiniciou esta semana uma fábrica de montagem em Valenciennes e a Renault começou a produzir motores em sua fábrica em Cleon, a oeste de Paris. Será seguida pela fábrica da Renault em Flins, a oeste de Paris, onde apenas 25% da força de trabalho deve retomar o trabalho.

A Volvo Cars, da Suécia, reabriu sua fábrica de Torslanda nesta semana, após revisar seus processos de produção.

“A economia parou na Europa. Uma vacina levará muito tempo. É importante recomeçar de maneira segura. Espero que possamos contribuir para uma normalização”, disse à Reuters o presidente-executivo da Volvo, Hakan Samuelsson.

Reportagem de Edward Taylor, Gilles Guillaume, Joern Poltz e Giulio Piovaccari