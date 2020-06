Estado do Rio prorroga medidas de isolamento contra Covid-19 até final da semana

Casal com máscara de proteção caminha perto da praia do Leblon, no Rio de Janeiro 25/05/2020 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As medidas de isolamento social no Estado do Rio de Janeiro para conter o avanço do coronavírus serão prorrogadas por toda esta semana, informou o governo estadual, que já discute medidas de afrouxamento a serem adotadas ainda neste mês.

O decreto da quarentena venceu no domingo, mas será prorrogado até o fim da semana.

“As determinações continuam valendo durante esta semana e as forças de segurança pública do Estado seguem auxiliando as ações das prefeituras”, informou o palácio Guanabara.

O Estado já discute medidas de relaxamento a serem adotadas ainda este mês e um modelo de bandeiras coloridas já foi desenhando para ser implantado em breve.

“Para tratar da reabertura gradual da economia, o governo realizará uma reunião, com a participação de representantes de diversas secretarias e da Comissão de Saúde, também nesta segunda-feira. No encontro, serão discutidos o cronograma de flexibilização das medidas restritivas e as regras técnicas para cada área ou serviço”, acrescentou o governo fluminense.

A prefeitura do Rio também já estuda o relaxamento do isolamento social de forma gradual neste mês. O afrouxamento seria feito em seis fases e dependeria de variáveis como oferta de leitos, taxa de ocupação os hospitais , curva de transmissão da Covid-19 e mortes causadas pela doença respiratória causada pelo novo coronavírus na cidade.

Até o último domingo, o Estado tinha 5.344 mortes e 53.388 casos da doença.