Bombeiros fazem alerta em praias do Rio contra aglomerações devido ao coronavírus

Bombeiros fazem alerta sobre surto de coronavírus em praia do Rio de Janeiro 16/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Depois de um domingo de sol e praias cheias no Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros do Estado começou nesta segunda-feira a fazer alertas sonoros para que as pessoas evitem aglomerações, em meio ao avanço do coronavírus.

Os bombeiros fizeram alertas com sistemas de som em carros oficiais na orla da capital. A mensagem é precedida pelo som de uma sirene para chamar a atenção dos banhistas. Em algumas praias, os carros percorreram sobre a faixa de areia.

“A Defesa Civil Estadual pede que a população evite aglomerações nas praias. Por favor, para sua segurança e de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa”, diz o aviso sonoro.

“O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros, podemos contar com você?”, acrescenta.

No domingo, praias do Rio de Janeiro ficaram cheias de pessoas, apesar dos alertas de autoridades de saúde para que se evite aglomerações de forma a evitar a disseminação do coronavírus.

Além daqueles que aproveitaram o dia de sol, muitas pessoas estiveram na orla de Copacabana para participar de um ato em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, entraram em vigor decretos na cidade e no Estado que criam um isolamento social para evitar aglomerações e concentração de pessoas em meio à crise do coronavírus.

O governador Wilson Witzel afirmou que o decreto tem caráter educativo, mas, se for necessário, pode ser punitivo.

O Estado do Rio de Janeiro já tem 25 casos confirmados de coronavírus, sendo que um médico de 65 anos está internado em estado gravíssimo.

Por Rodrigo Viga Gaier; Edição de Pedro Fonseca