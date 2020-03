RJ tem primeiro caso confirmado de coronavírus, diz governo estadual

Aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Estado do Rio de Janeiro tem o primeiro caso confirmado de coronavírus, informou o governo estadual nesta quinta-feira.

Os detalhes sobre o caso serão apresentados pelo secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, em entrevista coletiva nesta tarde.

O caso no RJ é o quinto confirmado pelas autoridades de saúde no país, após quatro casos confirmados no Estado de São Paulo.

De acordo com dados atualizados até quarta-feira, o Brasil tinha 530 suspeitos da doença. Outros 315 casos foram descartados.

O surto de coronavírus, que se iniciou na China, já atingiu cerca de 90 países e infectou mais de 95 mil pessoas, causando a morte de mais de 3.200.

Por Pedro Fonseca