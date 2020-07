Rússia espera produzir vacina contra Covid-19 desenvolvida no Reino Unido, diz chefe de fundo

Kirill Dmitriev em São Petersburgo 07/06/2019 REUTERS/Maxim Shemetov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia espera que um acordo com a AstraZeneca para produzir a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela gigante farmacêutica e pela Universidade de Oxford siga adiante, apesar das acusações de que tentou roubar dados da vacina, disse o chefe do fundo soberano do país.

O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido disse na quinta-feira que hackers apoiados pela Rússia estavam tentando roubar informações sobre as pesquisas sobre vacina e tratamento contra a Covid-19 de instituições farmacêuticas e acadêmicas ao redor do mundo, o que o Kremlin negou.

Kirill Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto da Rússia, disse em uma entrevista nesta sexta-feira que as acusações são falsas e que Moscou não precisa roubar segredos, pois já tinha um acordo com a AstraZeneca para produzir a vacina na Rússia.

Ele disse que o acordo pode ser anunciado ainda nesta sexta.

“Não há nada que precise ser roubado”, disse ele à Reuters. “Tudo será dado à Rússia.”

Reportagem de Andrew Osborn