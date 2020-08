Sabesp prorroga suspensão de cobrança e corte no fornecimento para 2,5 milhões

10/02/2015 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp vai prorrogar até o dia 15 de setembro a suspensão na cobrança de tarifa e no corte no abastecimento para 2,5 milhões de consumidores de baixa renda, anunciou nesta sexta-feira o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM).

“A Sabesp prorroga por mais um mês, portanto até 15 de setembro, a suspensão da cobrança e do corte no fornecimento de água para 2,5 milhões de famílias no Estado de São Paulo”, disse Garcia durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual.

“Essa é uma das medidas adotadas pelo governo do Estado para conter os impactos econômicos na crise do coronavírus e ela está em vigência desde abril deste ano. Com isso, 2,5 milhões de consumidores das camadas mais pobres do Estado de São Paulo que de alguma maneira tiveram sua renda afetada e já estavam sendo contemplados desde o início da pandemia passam agora a contar com esse benefício por mais 30 dias”, acrescentou.

