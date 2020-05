Senado não deve votar nesta semana projeto de teto para juros de cartão, diz líder do governo

21/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O projeto de lei que estabelece um teto para os juros de cartões de crédito e cheque especial não deve ser votado pelo Senado nesta semana, informou nesta segunda-feira o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), acrescentando que a proposta deve ficar para a próxima semana.

Uma fonte que acompanha as discussões disse à Reuters que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou em reunião de líderes nesta segunda que não pautará o projeto. A posição, no entanto, pode mudar, a depender de pressões externas à proposta, tais como a opinião pública ou entidades de defesa do consumidor.

Reportagem de Maria Carolina Marcello