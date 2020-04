Plenário do Senado Federal, em Brasília 22/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou na noite desta quinta-feira o PLN 2, um dos projetos que trata do Orçamento Impositivo, e chancelou a adequação do texto ao estado de calamidade decorrente da crise do coronavírus promovida pela Câmara dos Deputados mais cedo.

O relator da proposta, deputado Cacá Leão (PP-BA), mudou seu parecer para os ajustes à crise do coronavírus, a pedido do governo.

Reportagem de Maria Carolina Marcello