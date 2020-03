Senadores colhem assinatura para manifesto em defesa do isolamento horizontal

Plenário do Senado 22/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Líderes de bancada do Senado preparam um manifesto em apoio ao isolamento horizontal por conta da pandemia do coronavírus, nos moldes das medidas recomendadas pela Orgranização Mundial de Saúde (OMS), a despeito intenção do presidente Jair Bolsonaro de flexibilizar as restrições à circulação de pessoas.

De iniciativa dos líderes, o documento está na fase final de coleta de assinaturas e pode ser divulgado ainda nesta segunda-feira.

Após pronunciamento em rede nacional de rádio e tv, na última semana, e de transitar pelas ruas de cidades do Distrito Federal e interagir com pessoas, no fim de semana, Bolsonaro reafirmou nesta segunda-feira sua intenção de aliviar o isolamento social no país.

Ele disse que o atual cenário está destruindo empregos e pode levar ao caos social que permitirá a “aproveitadores chegarem ao poder e não mais sair”.

Mais cedo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli defendeu a necessidade de isolamento para evitar uma curva acentuada de novas contaminações, em debate ao vivo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

A oposição também se movimentou nesta segunda-feira e divulgou manifesto em que pede a renúncia do presidente da República, para evitar o agravamento da crise do coronavírus.

Reportagem de Maria Carolina Marcello