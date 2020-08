Mortes por coronavírus passam de 700 mil no mundo, uma pessoa morre a cada 15 segundos em média

(Reuters) - O número de mortos pelo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 700 mil nesta quarta-feira, de acordo com uma contagem da Reuters, com Estados Unidos, Brasil, Índia e México liderando a alta nos óbitos.

Carro trafega entre covas abertas no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo 16/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Quase 5.900 pessoas estão morrendo a cada 24 horas de Covid-19 em média, de acordo com os cálculos da Reuters baseados em dados das últimas duas semanas. Isso significa 247 mortes pela doença por hora, ou uma pessoa morrendo a cada 15 segundos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o surto está sob controle nos Estados Unidos, onde mais de 155 mil pessoas morreram, em meio a uma resposta sem unidade à crise de saúde pública que fracassou em conter a alta no número de casos.

“Estão morrendo, é verdade”, disse Trump em entrevista ao site de notícias Axios. “É o que é. Mas isso não significa que não estamos fazendo tudo o que podemos. Está sob controle, tanto quanto você pode controlá-lo. Esta é uma praga horrível.”

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia e se opôs a medidas de distanciamento social adotadas por Estados e municípios, apesar de ele e de vários de seus ministros terem sido infectados pelo vírus.

Inicialmente a pandemia foi mais lenta em atingir a América Latina, onde vivem 640 milhões de pessoas, do que em outros lugares do mundo. Mas desde então as autoridades tiveram dificuldade em controlar sua disseminação dada à pobreza e às cidades densamente povoadas da região.

Mais de 100 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe moram em favelas, de acordo com o Programa de Assentamentos da Organização das Nações Unidas (ONU). Muitos têm trabalhos informais com pouco acesso a redes de proteção social e tiveram de continuar a trabalhar em meio à pandemia.

Mesmo em lugares do mundo que conseguiram conter o vírus, países viram recentemente recordes diários de novos casos, indicando que a batalha ainda não acabou.

Austrália, Japão, Hong Kong, Bolívia, Sudão, Etiópia, Bulgária, Bélgica, Uzbequistão e Israel registraram recentemente recordes no aumento de novos casos.

A Austrália também registrou um recorde de novas mortes nesta quarta-feira, levando o total no país a 247.