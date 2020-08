Governo de SP anuncia volta de aulas presenciais em 7 de outubro

Mulher é testata para Covid-19 em Registro, no interior de São Paulo 29/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - As aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo serão retomadas no dia 7 de outubro, anunciou nesta sexta-feira o governador João Doria (PSDB), em um adiamento da data inicialmente prevista para a volta às aulas em meio à pandemia de Covid-19, que era de 8 de setembro.

“As aulas presenciais em todo o Estado de São Paulo, incluindo rede pública e privada, serão retomadas no dia 7 de outubro”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“A previsão inicial, como todos sabem, era que as aulas pudessem ser retomadas no dia 8 de setembro. A data foi adiada para 7 de outubro por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir uma margem de segurança ainda maior para as crianças, adolescentes, professores, gestores e profissionais da rede pública e privada e obviamente para seus familiares”, acrescentou.

Doria também anunciou a renovação das medidas de quarentena no Estado até o dia 23 de agosto e que, na atualização feita nesta sexta do plano de reabertura de setores da economia do Estado, a maioria das regiões do Estado avançou para a terceira fase, amarela, do plano.

O governador destacou ainda a queda no número de internações por Covid-19 no interior do Estado e disse que, com a atualização desta sexta, 86% da população paulista está na terceira fase do plano de reabertura.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, São Paulo tem 608.379 casos confirmados de Covid-19, um acréscimo de 9.709 novas infecções em 24 horas, e 24.735 mortes causadas pela doença, um aumento de 287 em relação à véspera.