SP tem novo recorde de mortes por Covid-19, com 340 óbitos registrados em 24 horas

Familiares durante enterro de vítima da Covid-19 em cemitério de São Paulo 04/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira pelo segundo dia seguido um recorde de mortes causadas pela Covid-19, com 340 óbitos registrados nas últimas 24 horas, mostraram dados da Secretaria de Saúde estadual.

Na terça-feira o Estado havia registrado o recorde anterior de mortes diárias causadas pela doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, com 334 óbitos.

Os números que mostram um novo recorde no número de mortes no Estado foram anunciados em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na qual também foi anunciado que as cidades da região metropolitana da capital paulista poderão reabrir o comércio de rua, shoppings centers, concessionárias de veículos e escritórios a partir de segunda-feira.

Ao mesmo tempo, também foi divulgado o endurecimento das medidas de quarentena nas regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no interior do Estado.