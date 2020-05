Apenas metade dos carros poderá circular por dia na cidade de São Paulo, anuncia prefeito

SÃO PAULO (Reuters) - O rodízio de veículos retornará à cidade de São Paulo na próxima segunda-feira em uma forma ainda mais restrita do que a que havia sido suspensa no início da pandemia de coronavírus numa tentativa do governo municipal de elevar o isolamento social na capital paulista, anunciou nesta quinta-feira o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Hospital de campanha em Santo André, São Paulo 6/5/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Em entrevista coletiva, o prefeito disse que a nova modalidade de rodízio de veículos valerá em toda a cidade, durante as 24 horas do dia, inclusive aos sábados e domingo, e deixará fora de circulação metade dos carros da cidade todos os dias.

“Momentos e questões extremas exigem medidas extremas, razão pela qual a gente anuncia hoje o retorno do rodízio na cidade de São Paulo, inclusive de uma forma ainda mais restritiva do que ele era aqui na cidade”, afirmou.

“Não dá para a gente deixar de tomar medidas como essa num momento em que a gente observa uma taxa de ocupação de leito passar os 80% e metade dos hospitais municipais referenciados para Covid já estão com mais de 95% de ocupação dos leitos de UTI”, afirmou.

Covas explicou que nos dias pares apenas os veículos com final de placa par poderão andar na cidade.

O prefeito disse que o rodízio, em seu modelo anterior, havia sido suspenso no início da pandemia, pois a prefeitura queria evitar aglomerações nos transportes públicos. De acordo com ele, no entanto, a suspensão incentivou as pessoas a saírem de casa e com a adoção de restrições mais duras, a prefeitura aumentará o número de ônibus circulando na cidade.

Pelo modelo anterior, que tirava 20% dos veículos de circulação todos os dias, um veículo ficava proibido de circular somente em um dia da semana —dependendo do número final da placa—, apenas na região do centro expandido da cidade e somente entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.

“Essa é uma medida necessária para que a gente evite ter que decretar lockdown na cidade de São Paulo. A gente está tentando, numa escalada, evitar uma medida extrema, que é impedir a circulação de pessoas na cidade de São Paulo”, disse Covas.

O prefeito afirmou que as medidas de restrição adotadas até agora na capital paulista evitaram que 30 mil pessoas morressem de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, sem dar detalhes sobre como chegou a este número.

De acordo com o governo municipal, profissionais de saúde ficarão isentos do rodízio, mas precisarão se cadastrar enviando um email à prefeitura.

A cidade de São Paulo tem 1.928 mortes confirmadas pela Covid-19 e outros 2.372 óbitos que podem ter sido provocados pelo coronavírus. O isolamento social na cidade tem ficado abaixo do patamar de 50%, mínimo necessário apontado por autoridades de saúde para que se possa considerar uma afrouxamento das restrições. O isolamento apontado como ideal é de 70%.