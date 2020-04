São Paulo deve chegar a 3 mil mortos por Covid-19 em 3 de maio, diz secretário estadual

Funcionários abrem covas em cemitério de Vila Formosa, em São Paulo 02/04/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Estado de São Paulo deve chegar a 3 mil mortos pela Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, no dia 3 de maio, disse nesta quarta-feira o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, em entrevista coletiva.

“Nós estamos hoje em 1.093... devendo chegar, a previsão dessa curva, a 3 mil óbitos no dia 3 de maio. Nós esperamos, com a eficiência das nossas terapias, manter um nível um pouco abaixo”, disse Germann em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador João Doria (PSDB).

Ele afirmou que a quarentena adotada no Estado, que Doria anunciou que será amenizada a partir de 11 de maio, permitiu um achatamento da curva de novos casos, o que fez com que o Estado se aproximasse de uma situação próxima à da Coreia do Sul, em que o número de infectados dobra a cada semana.

Segundo dados da secretaria, o Estado tem 15.385 casos confirmados de Covid-19, além das 1.093 mortes. Além disso, existem 1.284 pessoas internadas em UTI e 1.341 em enfermaria para se tratarem da doença.

Por Eduardo Simões, em São Paulo