Sobem para 9 os casos suspeitos no Brasil de infecção por novo coronavírus, diz Ministério da Saúde

Viajantes usando máscaras chegam no aeroporto de Guarulhos vindos da China 26/01/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil tem até agora 9 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, que já matou 133 pessoas na China, informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde, que reiterou a orientação para que brasileiros evitem viajar para o país asiático, ao mesmo tempo que informou que não haverá bloqueio de pessoas que vêm do território chinês.

Os pacientes enquadrados como casos suspeitos estão em São Paulo (3), Santa Catarina (2) e Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará (1 cada). Além disso, o país também registra 33 notificações de possíveis casos.

“Não vai haver bloqueio de pessoas que vêm da China. Nós estamos orientando aos brasileiros não irem para China e o governo de lá também está fazendo a mesma recomendação em relação às viagens”, disse o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, em entrevista coletiva em Brasília.

O secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira, ressaltou a importância de que pessoas que apresentem febre e sintomas respiratórios e que tenham feito viagens ao exterior informem seus médicos para que sejam orientados sobre o enquadramento ou não como caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus.

De acordo com Gabbardo, o ministério passará a informar diariamente às 16h sobre a situação do novo coronavírus no Brasil.

Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), já foram registrados 6.065 casos de infecção pelo novo coronavírus em 15 países. Todas as mortes resultantes da infecção aconteceram na China, acrescentou o órgão.

A OMS também decidiu reunir na quinta-feira seu comitê de emergência para determinar se declara o novo coronavírus uma emergência internacional de saúde. Na semana passada, por duas vezes, o comitê de 16 especialistas independentes da OMS decidiu não declarar uma emergência internacional, mas resolveu reavaliar a situação na quinta.

Por Eduardo Simões