Brasil tem 100 mil testes de coronavírus ainda não contabilizados, diz Ministério da Saúde

Pessoa é testada para coronavírus em Brasília 21/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que ainda aguarda o envio dos resultados de cerca de 100 mil testes de Covid-19 realizados por laboratórios particulares de todo o país, o que pode impactar enormente no número de casos confirmados da doença.

Até o momento o Brasil tem 114.715 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com dados divulgados nesta terça pelo ministério, com 7.921 óbitos.

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, disse que não é possível estimar quantos dos cerca de 100 mil testes ainda não enviados ao ministério terão resultado positivo.

Wanderson informou ainda que o governo federal já enviou aos Estados 1,6 milhão de testes moleculares e mais 3,4 milhões de testes rápidos.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro