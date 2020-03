Governo declara estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 11/3/2020. REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O governo federal declarou nesta sexta-feira estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional, segundo portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, determina para contenção da propagação do novo coronavírus o isolamento domiciliar de pessoas com sintomas respiratórios e daquelas que residam no mesmo local, ainda que estejam assintomáticos.

Mandetta havia dito mais cedo nesta sexta que era preciso que todos se conscientizassem que o problema da epidemia é nacional e que a divisão por Estados é apenas administrativa, numa referência a recentes decisões de governadores procurando restringir a entrada de pessoas em suas unidades.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

Texto de Alexandre Caverni