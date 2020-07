Doria anuncia novo secretário de Saúde após titular deixar cargo por orientação médica

SÃO PAULO (Reuters) - O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira que o infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein, assumirá a partir da quarta-feira o comando da Secretaria de Saúde do Estado em meio à pandemia de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Pacientes infectados com novo coronavírus são tratados em hospital de campanha em Santo André (SP) 06/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Gorinchteyn substituirá no posto o também médico José Henrique Germann, que decidiu deixar o cargo por orientação médica depois de passar mal no início deste mês e se submeter a exames cardíacos no Einstein.

“Ele deixa a função de secretário e assume amanhã a função de assessor especial do governo do Estado de São Paulo para assuntos de saúde pública”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“Quero deixar bem claro, não houve nenhuma razão de ordem administrativa ou de qualquer outra ordem, exceto a orientação de saúde que ele recebeu de seus médicos”, afirmou.

Germann disse que sofreu um mal-estar na madrugada do dia 3 de julho e que recebeu orientação de seus médicos para reduzir suas atividades.

“Pequenos sustos podem significar grandes alertas. No último dia 3 de julho, agora, na madrugada de sexta-feira, dei entrada no Hospital Albert Einstein sendo submetido a diversos exames incluindo o de cateterismo cardíaco. Ao final, a recomendação médica foi de diminuir as atividades inerentes às funções executivas”, afirmou.

Germann não vinha participando nos últimos dias das entrevistas coletivas diárias feitas pelo governo estadual sobre a pandemia de Covid-19, ao contrário do que ocorreu desde o início do surto de coronavírus em março.

Gorinchteyn, por sua vez, elogiou a gestão de seu antecessor e afirmou que não fará mudanças na pasta.

“A pasta continua absolutamente igual... uma vez em que time que está ganhando não se mexe”, afirmou.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde paulista, São Paulo tem 422.669 casos confirmados de Covid-19 —incremento de 6.235 nas últimas 24 horas—, ao passo que 20.171 pessoas morreram da doença no Estado —um acréscimo de 383 novos óbitos em 24 horas.

Reportagem de Eduardo Simões