Trump diz esperar que premiê japonês tome "decisão apropriada" sobre Olimpíada

Presidente dos EUA, Donald Trump, concede coletiva de imprensa em Washington 22/03/2020 REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os EUA serão “guiados” pela decisão do Japão sobre realizar ou não a Olimpíada de Tóquio neste, ano em meio à pandemia global de coronavírus e depois de Canadá e Austrália anunciarem que não participarão dos Jogos.

“Seremos guiados pelos desejos do primeiro-ministro (Shinzo) Abe, do Japão, um grande amigo dos Estados Unidos e um homem que fez um trabalho magnífico na área olímpica, sobre ir aos Jogos Olímpicos no Japão. Ele tomará a decisão apropriada”, disse Trump no Twitter.

(Reportagem de Susan Heavey)

