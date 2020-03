Trump diz não estar preocupado com fato de Bolsonaro ser monitorado por coronavírus

Presidente dos EUA, Donald Trump, e presidente Jair Bolsonaro jantam no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida 07/03/2020 REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira não estar preocupado com o fato de o presidente Jair Bolsonaro estar sendo monitorado para o coronavírus, após ambos terem se reunido para um jantar no resort de Mar-a-Lago, de propriedade do líder norte-americano, no fim de semana, na Flórida.

Bolsonaro está sendo monitorado porque o secretário especial de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, teve um teste positivo para o novo coronavírus. O secretário fez parte da comitiva presidencial de Bolsonaro na viagem aos EUA.

Por Steve Holland