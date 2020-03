Trump quase não teve interação com secretário brasileiro com coronavírus, diz Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vice-presidente do país, Mike PenceREUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente do país, Mike Pence, “quase não tiveram interação” com o secretário de Comunicação do governo brasileiro que mais tarde teve resultado positivo em um teste para coronavírus, e não precisam ser testados, disse a Casa Branca nesta quinta-feira.

“Tanto o presidente quanto o vice-presidente quase não tiveram interações com o indivíduo que deu positivo e não precisam ser testados no momento”, disse a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham em comunicado.

Trump e Pence se encontraram com o secretário de Comunicação da Presidência do Brasil, Fábio Wajngarten, durante viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O governo brasileiro informou nesta quinta-feira que Wajngarten foi diagnosticado com coronavírus.

Reportagem de Steve Holland