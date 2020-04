Reino Unido tem 2º maior número de mortes de Covid-19 na Europa

Paramédico entra em ambulância no exterior do hospital St Thomas em Londres 01/04/2020 REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido tem atualmente o segundo maior número oficial de mortes da pandemia de coronavírus na Europa, de acordo com novas cifras divulgadas nesta quarta-feira que cobrem fatalidades em todos os locais, incluindo casas de repouso.

Ao todo já são 26.097 pessoas de todo o Reino Unido que morreram depois de serem diagnosticadas com Covid-19 até a tarde de terça-feira, disse o Serviço de Saúde Pública da Inglaterra, o que significa que o país teve mais mortes de Covid-19 do que França e Espanha relataram.

“Estes dados mais completos nos darão um quadro mais pleno e atualizado das mortes na Inglaterra e influirão na abordagem do governo enquanto continuamos a proteger o público”, disse Yvonne Doyle, diretora-médica do serviço de saúde.

Um número de mortes tão alto no Reino Unido aumenta a pressão sobre o governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, que está sendo criticado por partidos de oposição por ter demorado para impor um isolamento e para adotar os exames em larga escala. Em meados de março, o principal conselheiro científico do governo disse que manter a taxa de mortalidade britânica abaixo de 20 mil seria um “bom resultado”.

Embora comparações internacionais sejam difíceis, as novas cifras confirmam a posição do Reino Unido entre os países europeus mais atingidos pela pandemia.

A Itália, que só fica atrás dos Estados Unidos em número de mortes, informou nesta quarta-feira que 27.682 pessoas morreram depois de serem diagnosticadas com coronavírus.

Como no Reino Unido, suas cifras se baseiam em óbitos seguidos de exames positivos em todos os locais.