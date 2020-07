Moderna diz que preço de vacina contra Covid-19 garantirá acesso amplo

Prédio da Moderan em Massachusetts, nos Estados Unidos 18/05/2020 REUTERS/Brian Snyder

(Reuters) - A Moderna Inc planeja estabelecer um preço para sua vacina experimental contra Covid-19 que garanta um acesso amplo, disse a farmacêutica nesta quarta-feira, acrescentando que não pretende realizar testes da fase final da vacina fora dos Estados Unidos.

A Moderna iniciou o teste apoiado pelo governo norte-americano na segunda-feira, e é uma de um punhado de empresas que iniciaram os testes em estágio avançado de suas vacinas experimentais em dezenas de milhares de voluntários saudáveis.

O presidente-executivo da companhia, Stéphane Bancel, não quis comentar o preço exato da vacina durante uma teleconferência com analistas.

“Estamos muito cientes de nossa obrigação de ser responsáveis na maneira de precificar a vacina durante a fase pandêmica”, disse Bancel.

Citando fontes não identificadas, o jornal Financial Times disse na terça-feira que a farmacêutica está planejando um preço entre 50 e 60 dólares por dose, ao menos 11 dólares mais do que outra vacina da Pfizer Inc e da BioNTech.

Executivos da Moderna também disseram que o recrutamento para o teste de fase avançada está em andamento e que a empresa viu um interesse enorme de instalações clínicas.

Por Manas Mishra em Bengaluru