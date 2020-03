Secretário de Comunicação Wajngarten tem coronavírus confirmado em contraprova, diz Presidência

Secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten 05/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, foi contaminado com o novo coronavírus, informou a Secretaria de Comunicação (Secom) em comunicado nesta quinta-feira.

De acordo com a Secom, o governo brasileiro já comunicou autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que adotem as medidas cautelares necessárias.

Wajngarten, que teve a contaminação confirmada em contraprova, participou de encontro de Bolsonaro com o presidente norte-americano, Donald Trump.

“O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto”, acrescentou a Secom em nota.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou mais cedo à Reuters que Bolsonaro seria monitorado caso fosse confirmado que Wajngarten estava com coronavírus.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro