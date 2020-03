Wuhan é instruída a retomar atividades após recuo do coronavírus na China

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - Algumas das principais indústrias de Wuhan, a cidade chinesa no epicentro da epidemia de coronavírus, foram informadas de que podem retomar as atividades nesta quarta-feira, um dia depois de o presidente Xi Jinping visitar a localidade pela primeira vez desde o início do surto.

Presidente da China, Xi Jinping, acena para moradores que estão em isolamento em Wuhan 10/03/2020 Ju Peng/Xinhua via REUTERS

A cidade de 11 milhões de habitantes está interditada desde o final de janeiro, mas a visita de Xi sinalizou que a maré está virando a favor do governo, que luta para conter um vírus que até terça-feira havia infectado 80.778 pessoas na China e matado 3.158.

Ao mesmo tempo em que algumas pessoas de Wuhan eram informadas de que podiam voltar ao trabalho gradualmente, autoridades de outros locais do país reduziam os níveis de reação de emergência contra a epidemia e suavizavam as restrições de viagem.

Confiando na visita de Xi e na queda de infecções novas, o governo da província de Hubei publicou um comunicado em seu site dizendo que os funcionários do transporte público de Wuhan, e trabalhadores envolvidos na fabricação de suprimentos médicos e necessidades diárias, terão permissão de retomar o trabalho.

Outras indústrias que impactam cadeias de suprimentos nacionais ou globais também podem voltar a trabalhar com a permissão das autoridades relevantes, disse o comunicado.

Wuhan é conhecida como uma das “Detroits” da China, já que responde por quase 10% dos veículos feitos no país e sedia centenas de fornecedores de peças. Em toda a China, a fabricação está sendo normalizada aos poucos.

Embora a economia ainda esteja operando cerca de 25% abaixo de seus níveis normais, a atividade deve ser totalmente restabelecida até o final de abril, previu Françoise Huang, economista-sênior da Euler Hermes, em uma nota aos clientes.

Nesta quarta-feira, a montadora de veículos japonesa Nissan disse que pretende retomar parcialmente a produção em duas fábricas chinesas, uma delas em Hubei. Sua concorrente Honda disse que alguns funcionários voltaram ao trabalho na fábrica de Wuhan e que retomará a produção gradualmente a partir desta quarta-feira.

Embora esteja relaxando algumas restrições, o governo de Hubei disse que os limites impostos aos transportes em Wuhan continuarão em vigor, e as escolas da província continuarão fechadas até segunda ordem.

A cidade de Qianjiang, em Hubei, também contrariou uma tendência de afrouxamento mais ampla, já que suas autoridades disseram que manterão as restrições de transporte rígidas, revogando uma diretriz anterior de retirar postos de verificação de tráfego e reativar o transporte público.

Por Ryan Woo, Lusha Zhang, Emily Chow e Andrew Galbraith; Reportagem adicional de Ben Blanchard, em Taipé