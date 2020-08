Brasil tem mais 541 mortes por Covid-19 e acumula 94.104; casos somam 2,73 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 541 novos óbitos em decorrência da Covid-19 neste domingo, o que eleva o total de mortes no país devido à doença respiratória causada pelo coronavírus a 94.104, informou o Ministério da Saúde.

Além disso, também foram notificadas mais 25.800 infecções pelo vírus no país, acumulando 2.733.677 casos, de acordo com a pasta.

O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, onde os óbitos já ultrapassam 150 mil.

Até sábado, a América Latina havia atingido a marca de 200 mil mortes pela doença, conforme contagem da Reuters, com destaque para os recentes recordes atingidos pelo Brasil, Argentina e Colômbia.

A região Sudeste do país segue como líder no número de casos de coronavírus, com 942.949 infecções e 42.358 mortes, seguida pelo Nordeste, onde os casos chegam a 878.100 e os óbitos somam 29.126.

Em contrapartida, a região Sul é a menos atingida pela Covid-19 até o momento, com 238.627 casos, enquanto as mortes totalizam 5.154.