Reino Unido impõe quarentena a viajantes da Espanha, em revés ao setor de turismo

LONDRES (Reuters) - Todos os viajantes que chegam no Reino Unido vindos da Espanha a partir de domingo terão que ficar em quarentena por 14 dias para garantir que não disseminem o coronavírus, afirmou o governo da Escócia.

A medida, que entra em vigor a partir da meia-noite, será um grande golpe para a Espanha, que está tentando recuperar sua temporada de turismo depois que o setor foi duramente atingido pelas regras de isolamento e restrições de viagens neste ano por causa da pandemia de Covid-19.

Também afetará companhias aéreas e empresas de viagens que tentam voltar aos negócios.

“A Espanha será removida da lista de países isentos das exigências de quarentena devido ao aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias”, disse o governo da Escócia em comunicado.

“A decisão, também adotada pelas administrações de Irlanda do Norte e País de Gales, bem como pelo governo do Reino Unido, foi tomada para reduzir o risco de transmissão do vírus por quem viaja da Espanha”, acrescentou.

Os quatro países constituintes do Reino Unido - Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - definem suas próprias políticas sobre Covid-19, mas seguem regras semelhantes na maioria dos casos.

Os ministérios britânicos de saúde e transporte não fizeram comentários imediatos.

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha e o gabinete do primeiro-ministro espanhol não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A ação britânica segue passos nesta semana de vários países europeus, depois que os casos de coronavírus começaram a subir novamente nas últimas semanas na Espanha.

Na sexta-feira, a Noruega afirmou que vai impor um requisito de quarentena de 10 dias para pessoas que chegam da Espanha a partir de sábado, enquanto a França aconselhou a não viajar para a região da Catalunha.