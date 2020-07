Brasil registra mais 1.300 mortes por coronavírus e totaliza 74.133; casos passam de 1,9 milhão

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira mais 1.300 mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de óbitos pela doença no país a 74.133, e mais 41.857 novos casos de coronavírus, atingindo um total de 1.926.824 infecções, informou o Ministério da Saúde.

Enterro de vítima da Covid-19 em São Paulo (SP) 27/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

O país retomou nesta terça o patamar de mais de 40 mil infecções e mais de 1 mil mortes, como ao longo da semana passada, depois de registrar 20.286 novos casos e 733 óbitos na segunda-feira, quando a contagem costuma ser reduzida por causa do atraso no processamento de testes aos finais de semana.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

São Paulo é o Estado mais afetado pela doença, chegando a 386.607 casos e 18.324 mortes.

Segundo os dados do ministério, esta terça-feira foi o dia com o segundo maior registro de óbitos no Estado desde o início da pandemia, com 417 novas mortes — o recorde é de 434 óbitos, em 23 de junho. Em relação aos casos, as 12 mil novas infecções representam a terceira maior contagem diária local.

Em entrevista coletiva concedida na segunda-feira, o governador João Doria (PSDB) disse que o Estado havia registrado quedas no número de mortes nas últimas três semanas, atingindo a “menor taxa de mortalidade da série histórica”.

Na sequência da contagem por Estados vêm Ceará e Rio de Janeiro. O Estado nordestino possui número mais elevado de casos, com 139.437 infecções ante 132.822 no Rio, mas a contagem de óbitos é maior no Rio, com 11.624 mortes, ante 6.977 óbitos no Ceará, de acordo com o ministério.

O Maranhão se juntou nesta terça-feira ao grupo dos Estados brasileiros que possuem mais de 100 mil casos confirmados da doença, no qual também já estavam presentes Pará e Bahia.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 1.209.208 pacientes recuperados da Covid-19 e 643.483 em acompanhamento.

A taxa de letalidade da doença no país é de 3,8%.

