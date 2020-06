Candidata chinesa a vacina contra Covid-19 é promissora em testes com humanos, diz CNBG

Enfermeira prepara vacina para aplicar em pessoa em hospital de Pequim 13/04/2016 REUTERS/Damir Sagolj

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - A empresa farmacêutica China National Biotec Group (CNBG) disse nesta terça-feira que sua vacina experimental contra o novo coronavírus gerou anticorpos em testes clínicos e que planeja testes avançados com humanos em países estrangeiros.

Ainda não surgiu nenhuma vacina comprovadamente eficaz na proteção contra o vírus que já matou mais de 400 mil pessoas no mundo, mas diversas candidatas estão em estágios diferentes de desenvolvimento.

Descobriu-se que a vacina chinesa, desenvolvida por um instituto de pesquisa de Wuhan filiado à Sinopharm, empresa do mesmo grupo da CNBG, induziu anticorpos em todas as pessoas inoculadas sem reações adversas graves, de acordo com dados preliminares de um teste clínico iniciado em abril com 1.120 participantes saudáveis de 18 a 59 anos.

A CNBG disse que está buscando oportunidades para testes avançados e de larga de Fase 3 no exterior de maneira proativa.

“Obtivemos uma intenção cooperativa de empresas e institutos de muitos países”, disse a companhia em um comunicado.

A mídia estatal relatou que a candidata a vacina, assim como outra vacina experimental desenvolvida por uma unidade da Sinopharm, foi oferecida a servidores de estatais chinesas viajando ao exterior enquanto os desenvolvedores buscam mais dados sobre sua eficiência.

A China tem cinco candidatas a vacina contra Covid-19 em testes com humanos, mais do que qualquer outro país.

No final de semana, a fabricante de vacinas chinesa Sinovac Biotech (Sinovac) divulgou resultados preliminares positivos de testes clínicos de sua candidata a vacina, que deve passar por um teste de Fase 3 no Brasil. [nL1N2DO197]

Por Roxanne Liu em Pequim e Miyoung Kim em Cingapura