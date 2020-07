Florida registra 9.300 novos casos de coronavírus e ultrapassa Nova York

(Reuters) - A Flórida se tornou neste domingo o segundo estado norte-americano depois da Califórnia a ultrapassar Nova York, o mais atingido no início do surto do novo coronavírus nos EUA, de acordo com um levantamento da Reuters.

Foram registrados mais 9.300 casos de COVID-19 neste domingo e agora o número total é de 423.855, atrás apenas da Califórnia, que lidera o país com 448.497 infecções. Nova York está em terceiro lugar, com 415.827 casos.

Ainda assim, Nova York registrou o maior número de mortes nos EUA, com mais de 32.000, com a Flórida em oitavo lugar, com quase 6.000 mortes.

Em média, a Flórida registrou mais de 10.000 casos por dia em julho, enquanto a Califórnia adicionou 8.300 casos por dia e Nova York viu o acréscimo de 700 casos.

O número alarmante na Flórida acontece em meio às declarações do governador republicano do estado, Ron DeSantis, que disse repetidas vezes que não tornará obrigatório o uso de máscaras e que as escolas devem reabrir em agosto.

Por outro lado, o estado de Nova York conseguiu controlar o vírus, com lojas e restaurantes fechados e o uso obrigatório de máscaras.

O aumento nos casos também ocorre em meio à pressão do presidente Donald Trump para reabrir as escolas dos EUA no outono, apesar da preocupação de professores e famílias de que as crianças possam contrair ou transmitir a doença caso retornem à sala de aula.

Depois da Flórida, o Texas tem o maior número de casos de coronavírus, com 391.000. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que o furacão tropical Hanna, que atingiu a costa no sábado como um furacão de categoria 1, foi especialmente desafiador para as autoridades, pois trata-se de uma área do estado que foi a mais atingida pelo coronavírus.

Mais de 146.000 americanos morreram de COVID-19 - quase um quarto do total global - e existem quase 4,2 milhões de casos confirmados no país, ou pelo menos 1 a cada 79 pessoas foram infectadas.