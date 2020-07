OMS diz que EUA, Brasil e Índia têm como lidar com a pandemia

Pessoas com máscaras faciais caminham em rua de comércio popular em São Paulo 15/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quinta-feira que Estados Unidos, Brasil e Índia, que estão sofrendo aumentos rápidos nos casos de coronavírus, ainda podem superar a pandemia.

São “países poderosos, capazes e democráticos que têm tremendas capacidades internas para lidar com esta doença”, disse Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, em um briefing em Genebra.

Os casos de coronavírus nos EUA ultrapassaram os 4 milhões nesta quinta-feira, com mais de 2.600 novos casos registrados a cada hora, em média, a taxa mais alta do mundo, de acordo com uma contagem da Reuters.

O Brasil registrava na quarta-feira 2.227.514 casos de Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.

Reportagem de Stephanie Nebehay; reportagem adicional de Michael Shields e Brenna Hughes-Neghaiwi em Zurique e Lisa Shumaker em Washington