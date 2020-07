Brasil deve reabrir fronteiras aéreas a estrangeiros, dizem fontes

16/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - Mesmo diante do avanço da Covid-19 no país, o governo do presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a reabertura das fronteiras aéreas para estrangeiros, que foram fechadas desde março devido à crise do coronavírus, disseram à Reuters nesta quarta-feira duas fontes com conhecimento do assunto.

As fontes disseram que o governo deve publicar uma portaria anunciando a suspensão da proibição de viagens, embora provavelmente a medida inclua algumas restrições.

A iniciativa ocorre no momento em que o Brasil atingiu nesta quarta-feira novo recorde de mortes registradas em 24 horas por Covid-19, com mais 1.595 óbitos, elevando o total de vítimas fatais da doença no país a 90.134. Também foi registrado um novo recorde de casos confirmados, com mais 69.074 notificações, totalizando 2.552.265, segundo o Ministério da Saúde.

A portaria com as mudanças, que deverá ser publicada em breve no Diário Oficial da União, vai manter a restrição para a entrada no Brasil por rodovias ou outros meios terrestres ou ainda por transporte aquaviário, disse a fonte. Nesse caso, haverá uma prorrogação dessas restrições por 30 dias, completou ela.

A nova norma vai prever que, para a entrada de estrangeiros no país por via aérea, será preciso cumprir determinados requisitos, conforme a fonte. O passageiro vindo de fora, em estadia de até 90 dias, terá de apresentar um comprovante de compra de seguro saúde válido no Brasil e com cobertura para todo o período da viagem.

Voos internacionais que chegarem ao Brasil pelos aeroportos de cinco Estados, segundo a fonte, continuam proibidos: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins.

A portaria com as novas regras, segundo a fonte, terá a assinatura dos ministros da Casa Civil, Braga Netto, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, intrerino da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.