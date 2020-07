Brasil registra 28.532 novos casos de coronavírus e 921 mortes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 28.532 novos casos confirmados de coronavírus e 921 mortes neste sábado, informou o Ministério da Saúde.

Com isso, o número total de casos no país, o segundo mais afetado pela pandemia atrás apenas dos Estados Unidos, aumentou para 2.074.860, enquanto as mortes atingiram 78.772.

Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou um aumento recorde nos casos globais de coronavírus na contagem diária, pelo segundo dia consecutivo, com o aumento de 259.848 em 24 horas.

Segundo a OMS, o avanço nas contaminações foi puxado pelos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul.

Por Nayara Figueiredo